Rassemblement de véhicules anciens spécial 100 ans de Niederbronn-les-Bains

Place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 13:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dans les cadre des 100 ans de la cité thermale, les passionnés d’automobile et les curieux pourront admirer des véhicules emblématiques des années 1920 et de l’entre-deux-guerres.

Dans les cadre des 100 ans de la cité thermale, les passionnés d’automobile et les curieux pourront admirer des véhicules emblématiques des années 1920 et de l’entre-deux-guerres. Les propriétaires de véhicules anciens (automobiles, utilitaires et autres modèles d’époque) sont invités à participer à cet événement et à partager l’histoire de leur véhicule avec le public. Pour celles et ceux qui souhaitent prolonger l’immersion dans l’ambiance des années folles, les costumes d’époque seront les bienvenus. En fin de journée, une parade optionnelle pourrait permettre aux véhicules de défiler dans la ville, offrant un moment convivial et spectaculaire pour les visiteurs. Un jeu concours viendra également animer l’exposition. 0 .

Place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

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English :

As part of the spa town?s 100th anniversary celebrations, car enthusiasts and the curious will be able to admire emblematic vehicles from the 1920s and the interwar period.

L’événement Rassemblement de véhicules anciens spécial 100 ans de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte