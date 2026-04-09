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Rassemblement de voitures anciennes et de préstige Saint-Julien-des-Landes

Rassemblement de voitures anciennes et de préstige Saint-Julien-des-Landes mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Rue du Fief

Ville : 85150 Saint-Julien-des-Landes

Département : Vendée

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Julien-des-Landes

Rassemblement de voitures anciennes et de préstige

Rue du Fief Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :
2026-07-14

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Rue du Fief Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire   lescarbuslandais@gmail.com

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English :

L’événement Rassemblement de voitures anciennes et de préstige Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-09 par CDT85

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