Saint-Julien-des-Landes

Rassemblement de voitures anciennes et de préstige

Rue du Fief Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

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Rue du Fief Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire lescarbuslandais@gmail.com

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English :

L’événement Rassemblement de voitures anciennes et de préstige Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-09 par CDT85