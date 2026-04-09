Rassemblement de voitures anciennes et de préstige Saint-Julien-des-Landes
Rassemblement de voitures anciennes et de préstige Saint-Julien-des-Landes mardi 14 juillet 2026.
Saint-Julien-des-Landes
Rassemblement de voitures anciennes et de préstige
Rue du Fief Saint-Julien-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
.
Rue du Fief Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire lescarbuslandais@gmail.com
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English :
L’événement Rassemblement de voitures anciennes et de préstige Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-09 par CDT85
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