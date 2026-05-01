Rassemblement de voitures de collection Base de loisirs Orthez
Rassemblement de voitures de collection Base de loisirs Orthez dimanche 24 mai 2026.
Orthez
Rassemblement de voitures de collection
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Les belles voitures anglaises seront mises à l’honneur avec la collaboration du groupe Béarn English Cars. Exposition des modèles d’autos, motos et de mobylettes. Présence du club de modélisme de Mourenx.
Café et thé seront servis dans une ambiance british. .
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 25 64 52 contact@les-copains-de-titine.com
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English : Rassemblement de voitures de collection
L’événement Rassemblement de voitures de collection Orthez a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn
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