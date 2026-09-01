Informations pratiques

Le Vigen

Rassemblement des voitures anciennes 2026

Le Vigen Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Amateurs de belles mécaniques et de véhicules de collection, venez découvrir un rassemblement de voitures anciennes au Vigen. Organisé par le Comité des Fêtes du Vigen, cet événement propose une balade touristique ainsi qu’une présentation de nombreux véhicules anciens. Une belle occasion d’admirer des modèles de différentes époques, d’échanger avec les passionnés et de partager un moment convivial autour de l’automobile. Le rassemblement se déroulera au stade du Vigen. .

Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 99 75 39 levigencomitedesfetes@gmail.com

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English : Rassemblement des voitures anciennes 2026

L’événement Rassemblement des voitures anciennes 2026 Le Vigen a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Limoges Métropole