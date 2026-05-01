Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren
Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren dimanche 10 mai 2026.
Hasparren
Rassemblement du club soupapes et pistons
Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez découvrir des véhicules anciens et youngtimers. .
Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60 contact@soupapesetpistons.fr
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English : Rassemblement du club soupapes et pistons
L’événement Rassemblement du club soupapes et pistons Hasparren a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque