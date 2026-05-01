Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren

Hasparren

Rassemblement du club soupapes et pistons

Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez découvrir des véhicules anciens et youngtimers. .

Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60 contact@soupapesetpistons.fr

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English : Rassemblement du club soupapes et pistons

L’événement Rassemblement du club soupapes et pistons Hasparren a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque