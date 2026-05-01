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Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren

Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren

Rassemblement du club soupapes et pistons Multifronton Hasparren dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Multifronton

Adresse : Avenue Charles de Gaulle

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Hasparren

Rassemblement du club soupapes et pistons

Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :
2026-05-10

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Multifronton Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 09 21 60  contact@soupapesetpistons.fr

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English : Rassemblement du club soupapes et pistons

L’événement Rassemblement du club soupapes et pistons Hasparren a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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