Rassemblement et Expo Automobiles salle des fêtes Dirol
Rassemblement et Expo Automobiles salle des fêtes Dirol dimanche 31 mai 2026.
Dirol
Rassemblement et Expo Automobiles
salle des fêtes Salle de Fêtes de DIROL (58190) Dirol Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
3ème Rassemblement Automobile
L’Association Héry Nièvre Patrimoine est heureuse de vous annoncer son 3ème Rassemblement EXPO Automobile.
Cette année s’inscrit dans le renouveau.
Au programme
Expo Autos toute la journée dans un parc dédié
Repas (saucisses/merguez/frites et desserts maisons), buvette et WC à dispositions en intérieur
Structure Gonflable et Pêche à la ligne pour occuper les enfants
Démonstration d’impression numérique en 3D
Expo peintures dédiées à l’automobile
Tombola avec Rosette et Vin à gagner
Esplanade sonorisée
Nous accueillons les visiteurs
Dimanche 31 mai de 9h00 à 17h00
Salle des Fêtes de DIROL (derrière l’Eglise) .
salle des fêtes Salle de Fêtes de DIROL (58190) Dirol 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 82 66 26 socat.yannick.hnp@orange.fr
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English : Rassemblement et Expo Automobiles
L’événement Rassemblement et Expo Automobiles Dirol a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tannay Brinon Corbigny