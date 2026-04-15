Rassemblement et Expo Automobiles salle des fêtes Dirol

Dirol

Rassemblement et Expo Automobiles

salle des fêtes Salle de Fêtes de DIROL (58190) Dirol Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

3ème Rassemblement Automobile

L’Association Héry Nièvre Patrimoine est heureuse de vous annoncer son 3ème Rassemblement EXPO Automobile.

Cette année s’inscrit dans le renouveau.

Au programme

Expo Autos toute la journée dans un parc dédié

Repas (saucisses/merguez/frites et desserts maisons), buvette et WC à dispositions en intérieur

Structure Gonflable et Pêche à la ligne pour occuper les enfants

Démonstration d’impression numérique en 3D

Expo peintures dédiées à l’automobile

Tombola avec Rosette et Vin à gagner

Esplanade sonorisée

Nous accueillons les visiteurs

Dimanche 31 mai de 9h00 à 17h00

Salle des Fêtes de DIROL (derrière l’Eglise) .

salle des fêtes Salle de Fêtes de DIROL (58190) Dirol 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 82 66 26 socat.yannick.hnp@orange.fr

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English : Rassemblement et Expo Automobiles

L’événement Rassemblement et Expo Automobiles Dirol a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tannay Brinon Corbigny