Rassemblement moto honda Bar-Restaurant Lou Cafetoun Curnier
Rassemblement moto honda Bar-Restaurant Lou Cafetoun Curnier samedi 23 mai 2026.
Curnier
Rassemblement moto honda
Bar-Restaurant Lou Cafetoun 10 place de la Mairie Curnier Drôme
Tarif : 30 – 30 – 100 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Rassemblement moto Honda avec balades, concert, stands et ambiance biker. Réservation obligatoire pour les formules repas.
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Bar-Restaurant Lou Cafetoun 10 place de la Mairie Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 ajfs26@gmail.com
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English :
Honda motorcycle rally with rides, concerts, stands and biker atmosphere. Reservations required for meals.
L’événement Rassemblement moto honda Curnier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale