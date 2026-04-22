Rassemblement moto honda Bar-Restaurant Lou Cafetoun Curnier

Curnier

Rassemblement moto honda

Bar-Restaurant Lou Cafetoun 10 place de la Mairie Curnier Drôme

Tarif : 30 – 30 – 100 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Rassemblement moto Honda avec balades, concert, stands et ambiance biker. Réservation obligatoire pour les formules repas.

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Bar-Restaurant Lou Cafetoun 10 place de la Mairie Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 ajfs26@gmail.com

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English :

Honda motorcycle rally with rides, concerts, stands and biker atmosphere. Reservations required for meals.

L’événement Rassemblement moto honda Curnier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale