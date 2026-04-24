[Rassemblement] Tracteur historique anglais À proximité de la Traverse Colonel Dollard-Ménard Dieppe

Dieppe

[Rassemblement] Tracteur historique anglais

À proximité de la Traverse Colonel Dollard-Ménard / 67 Boulevard de Verdun Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 06:00:00

fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Environ 70 tracteurs historiques anglais feront escale à Dieppe avant de rejoindre le rassemblement Passion Tracteur Collection à Gournay.

Arrivés par la ligne Dieppe–Newhaven, ils seront stationnés sur la pelouse du front de mer, offrant aux curieux une occasion unique d’admirer ces véhicules de collection.

Front de mer, à proximité de la Traverse Colonel Dollard-Ménard .

À proximité de la Traverse Colonel Dollard-Ménard / 67 Boulevard de Verdun Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

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English : [Rassemblement] Tracteur historique anglais

L’événement [Rassemblement] Tracteur historique anglais Dieppe a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie