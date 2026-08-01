Rauret en fête ! Rauret
vendredi 14 août 2026 · Rauret
Informations pratiques
Rauret
Rauret en fête !
Le Bourg Rauret Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Rauret en fête.
14 août à 20h Hot-dog-frites, 22h bal gratuit avec DJ Olive
15 août
-10h promenade en calèche,
-11h Messe,
-12h Repas aligot saucisses sur réservation avant le 9,
-15h concours de pétanque,
-20h Hot-dog-frites,
-22h Feux d’artifice
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Le Bourg Rauret 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 15 20 69
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English :
Rauret Festival.
August 14: 8:00 p.m. Hot dogs and fries; 10:00 p.m. free dance party with DJ Olive
August 15:
– 10:00 a.m. horse-drawn carriage ride,
-11 a.m.: Mass,
-12 p.m.: Aligot and sausage lunch (reservations required by the 9th),
-3 p.m.: Pétanque tournament,
-8 p.m.: Hot dogs and fries,
-10 p.m.: Fireworks
L’événement Rauret en fête ! Rauret a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire