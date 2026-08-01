Informations pratiques

Rauret

Rauret en fête !

Le Bourg Rauret Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Rauret en fête.

14 août à 20h Hot-dog-frites, 22h bal gratuit avec DJ Olive

15 août

-10h promenade en calèche,

-11h Messe,

-12h Repas aligot saucisses sur réservation avant le 9,

-15h concours de pétanque,

-20h Hot-dog-frites,

-22h Feux d’artifice

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Le Bourg Rauret 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 15 20 69

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English :

Rauret Festival.

August 14: 8:00 p.m. Hot dogs and fries; 10:00 p.m. free dance party with DJ Olive

August 15:

– 10:00 a.m. horse-drawn carriage ride,

-11 a.m.: Mass,

-12 p.m.: Aligot and sausage lunch (reservations required by the 9th),

-3 p.m.: Pétanque tournament,

-8 p.m.: Hot dogs and fries,

-10 p.m.: Fireworks

L’événement Rauret en fête ! Rauret a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire