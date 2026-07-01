Rave Lucid | Danse, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Rave Lucid | Danse 5 et 6 février 2027 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 19 € à 34 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T20:45:00+01:00 – 2027-02-05T21:40:00+01:00

Fin : 2027-02-06T20:45:00+01:00 – 2027-02-06T21:40:00+01:00

Pionniers de la scène française, Brandon Masele (champion du monde de danse électro) et Laura Defretin (figure incontournable du hip-hop) créent une danse visuelle, portée par des musiques électroniques entraînantes.

Sur scène, 10 danseurs libèrent une énergie collective intense, entre mouvements synchronisés et jeux de lumière hypnotiques. Inspirée des battles et des nuits électro, cette pièce restitue l’âme de la rave : lâcher-prise, transe, et concentration totale au rythme d’une bande-son électro-house. Un ballet endiablé, où la puissance du groupe et la virtuosité individuelle transforment la scène en une expérience euphorique.

Une soirée en deux temps : spectacle au théâtre, puis fête dans une autre salle de La Fleuriaye, où le public est invité à rejoindre la piste au côté des artistes et du DJ.

Une expérience joyeuse, où l’art et la fête se rencontrent.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Révélée à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la compagnie Mazelfreten électrise la scène avec ce spectacle de danse électro suivi d’un DJ set fédérateur.

Romain Gauthier