RAYON GAÏA PIANO CHANT POP CHIMÉRIQUE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

Encausse-les-Thermes

RAYON GAÏA PIANO CHANT POP CHIMÉRIQUE

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le Pot aux Roses accueille Rayon Gaïa en concert !

Rayon Gaïa Piano chant pop chimérique

Inspirée par la nature, suspendue à ses notes, vous découvrirez une voix brillante, des compositions chatoyantes .

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Le Pot aux Roses welcomes Rayon Gaïa in concert!

L’événement RAYON GAÏA PIANO CHANT POP CHIMÉRIQUE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE