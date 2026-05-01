RAYON GAÏA PIANO CHANT POP CHIMÉRIQUE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
RAYON GAÏA PIANO CHANT POP CHIMÉRIQUE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes vendredi 15 mai 2026.
Encausse-les-Thermes
RAYON GAÏA PIANO CHANT POP CHIMÉRIQUE
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Le Pot aux Roses accueille Rayon Gaïa en concert !
Rayon Gaïa Piano chant pop chimérique
Inspirée par la nature, suspendue à ses notes, vous découvrirez une voix brillante, des compositions chatoyantes .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Le Pot aux Roses welcomes Rayon Gaïa in concert!
L’événement RAYON GAÏA PIANO CHANT POP CHIMÉRIQUE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE