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RAYON GAÏA PIANO CHANT POP CHIMÉRIQUE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

RAYON GAÏA PIANO CHANT POP CHIMÉRIQUE CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes vendredi 15 mai 2026.

Lieu : CAFÉ LE POT AUX ROSES

Adresse : 30 rue de la Fontaine

Ville : 31160 Encausse-les-Thermes

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Encausse-les-Thermes

RAYON GAÏA PIANO CHANT POP CHIMÉRIQUE

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Le Pot aux Roses accueille Rayon Gaïa en concert !
Rayon Gaïa Piano chant pop chimérique

Inspirée par la nature, suspendue à ses notes, vous découvrirez une voix brillante, des compositions chatoyantes   .

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Le Pot aux Roses welcomes Rayon Gaïa in concert!

L’événement RAYON GAÏA PIANO CHANT POP CHIMÉRIQUE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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