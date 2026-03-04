RDC : guerre, minerais et impunité, Théâtre Pitoëff, Genève

RDC : guerre, minerais et impunité Dimanche 8 mars, 13h30 Théâtre Pitoëff

Le processus de paix initié en juin 2025 a-t-il une chance de mettre fin aux combats au Kivu entre l’armée de Kinshasa et le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda ? Depuis 2022, cette région plus grande que la Suisse, qui se trouve sur la frontière orientale de la RDC, est à nouveau en crise. Dans cette guerre oubliée des grands médias, des millions de déplacé·es ont été jeté·es sur les routes et de terribles atrocités continuent d’être commises, alors que le pillage des matières premières se poursuit sur fond de tensions identitaires. Quelles sont les forces qui attisent ce conflit ? Et comment la paix peut-elle advenir dans cette région qui a déjà connu trente années de guerre ?

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève

Le Kivu est l’un des épicentres les plus meurtriers du continent africain. Une crise qui dure depuis plus de trente ans et où se croisent intérêts géopolitiques, enjeux économiques et mémoires. Conflits République Démocratique du Congo

