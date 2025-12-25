RDV #30 – Habitat et énergie, CAUE de Loire-Atlantique, Nantes

RDV #30 – Habitat et énergie Jeudi 12 mars, 18h30 CAUE de Loire-Atlantique Loire-Atlantique

Début : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00

Intervenants :

Mathieu Jobard, facilitateur de projet rénovation, FAR conseil

Alice Maine, architecte, Alice Maine

Clotilde Chardon, architecte, KAIZEN architecture

Une fois par trimestre, une thématique en lien avec l’habitat et le cadre de vie est proposée et chaque RDV du CAUE est l’occasion de comprendre, d’exposer, de réfléchir et de débattre grâce à l’intervention de professionnels de l’architecture et du paysage.

Depuis le premier choc pétrolier de 1973 marquant la fin des trente glorieuses, la question de l’énergie n’a jamais autant questionné qu’aujourd’hui. En effet, les fluctuations très importantes des différents cours de l’énergie, qu’elle soit fossile ou décarbonée, ont un impact énorme sur le budget des ménages. De nombreuses solutions techniques existent et pourtant le choix est parfois difficile à faire pour les particuliers. Que ce soit en construction neuve ou bien en rénovation, ce RDV du CAUE s’attachera à explorer les possibles tout en mettant en exergue les points forts et les questionnements soulevés par les différentes solutions énergétiques proposées aujourd’hui.

CAUE de Loire-Atlantique 2 boulevard de l'Estuaire, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Comment bien intégrer les enjeux thermiques à son projet ?

CAUE de Loire-Atlantique