RDV au Jardin des Novalles, Le jardin des Novalles, Les Aix-d’Angillon

RDV au Jardin des Novalles 6 et 7 juin Le jardin des Novalles Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin de 2000m2, planté de sauges, de plantes exotiques, de vivaces et de géraniums de collection.

Le jardin des Novalles Route d’Henrichemont 18220 Les Aix d’Angillon Les Aix-d’Angillon 18220 Cher Centre-Val de Loire 0626114195 Jardin privé Facilité d’accès

Jardin de 2000m2, planté de sauges, de plantes exotiques, de vivaces et de géraniums de collection.

© Eric Fournier