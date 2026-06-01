RDV au jardin du groupe Cultive ta Confiance, Maison départementale des solidarités, Gonesse

RDV au jardin du groupe Cultive ta Confiance Vendredi 5 juin, 09h00, 14h00 Maison départementale des solidarités Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Le Groupe « Cultive ta Confiance » a le plaisir de participer à cette nouvelle édition et vous annonce sa collaboration avec l’école élémentaire voisine dans le cadre de cet évènement et plus particulièrement avec 2 classes.

Le Jardin sera ouvert à Tous et Toutes, collègues, partenaires internes et externes.

Nous allons vous proposer des ateliers et des visites.

Maison départementale des solidarités 19 avenue Gabriel Péri 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France 0134338120 Le Groupe « Cultive ta Confiance » se réunit chaque jeudi de 14h à 16h depuis sa création en 2018 à l’initiative de l’équipe de Service Social Départemental de Gonesse (SSD).

Il est animé par un professionnel de l’Association « Plaine de Vie » et par une assistante sociale du SSD de Gonesse.

Il se compose de 8 personnes en moyenne, accompagnées par le SSD et les partenaires du Territoire mais aussi d’habitants du quartier. Il s’agit de femmes et d’hommes, différentes générations sont représentées.

Nous proposons des activités de jardinage, des sorties nature, des sorties culturelles et participons à des évènements. Transports à proximité (RER D Gare de Villiers le Bel/Arnouville, bus 23/24 arrêt Aubépines).

Le parking intérieur est réservé au personnel.

Le Groupe « Cultive ta Confiance » a le plaisir de participer à cette nouvelle édition et vous annonce sa collaboration avec l’école élémentaire voisine dans le cadre de cet évènement et plus avec 2 à…