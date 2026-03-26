RDV Conservation Pécaris et Tapirs

Parc de Branféré Le Guerno Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Avec la présence de l’association SATAPI. Une association française avec pour but de sensibiliser un large public à la conservation d’espèces sud-américaines, mais également participer activement à leur protection, en soutenant des actions in-situ.

Qu’est-ce qu’un rendez-vous pour la conservation ?

Les Rendez-vous Conservation sont des journées thématiques organisées tout au long de l’année au Parc de Branféré. Chaque rendez-vous met à l’honneur une espèce menacée présente dans notre parc.

Durant ces journées, vous pourrez

Rencontrer les soigneurs animaliers qui partagent leur quotidien avec ces animaux

Assister à des nourrissages commentés

Participer à des ateliers ludiques et pédagogiques adaptés à tous les âges

Découvrir les coulisses de nos installations et de nos programmes d’élevage (EEP)

Comprendre les menaces qui pèsent sur ces espèces dans leur milieu naturel

Connaître les actions concrètes mises en place pour leur préservation par les organismes de conservations soutenus par Branféré .

Parc de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 94 66

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English :

L’événement RDV Conservation Pécaris et Tapirs Le Guerno a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 56