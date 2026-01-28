RDV de la biodiversité et si tu devenais une abeille sauvage ? Rue des Grammonts Peyrat-le-Château

RDV de la biodiversité et si tu devenais une abeille sauvage ?

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITÉ > ET SI TU DEVENAIS UNE ABEILLE SAUVAGE ?

Atelier-jeux autour des abeilles sauvages animé par Audric le Meitour (animateur nature de l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine).

Durée 1h Public dès 7 ans Gratuit .

