Maisoncelles-du-Maine

Rdv de l’été Soirée d’observation des étoiles

Observatoire Astronomique Impasse de la Bourgeaiserie Maisoncelles-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-25

Les rendez-vous de l’été du Pays de Meslay-Grez !

Observatoire Astronomique, impasse de la Bourgeaiserie, Maisoncelles-du-Maine

Les étoiles vous inspirent et vous aimeriez vous initier au repérage des constellations du ciel d’été ? L’association Mayenne

Nature Environnement vous ouvre les portes de l’observatoire astronomique de Maisoncelles-du-Maine pour affûter votre regard et vos connaissances sur les étoiles !

Durée 2h | Gratuit | Limitée à 20 pers.

Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début de la soirée Prévoir une tenue adaptée (fraîcheur nocturne). .

Observatoire Astronomique Impasse de la Bourgeaiserie Maisoncelles-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

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English :

Summer events in the Pays de Meslay-Grez!

L’événement Rdv de l’été Soirée d’observation des étoiles Maisoncelles-du-Maine a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE