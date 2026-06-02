Peillac

RDV des savoir-faire en Pays de Redon| Visite contée chez Les Simples de Cohan

Cohan, 56220 Peillac Peillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Les Simples de Cohan vous emmènent en balade botanique, fruitière et sensorielle dans la beauté sauvage et cultivée d’une ferme atypique. Partez à la découverte de la production de jeunes arbres fruitiers et de la création d’une forêt nourricière tournée vers l’abondance et la beauté.

Les Simples de Cohan est une pépinière et forêt fruitière familiale située à Cohan, à Peillac (56). Créée en 2019 par des passionnés par la culture, la conservation et l’acclimatation des arbres fruitiers. Le site combine une forêt fruitière avec plus de 400 variétés fruitières et une collection de plus de 250 rosiers, ainsi qu’une pépinière de plantes aromatiques.

La ferme vise à créer une abondance alimentaire et de biodiversité, tout en expérimentant de nouvelles pratiques agricoles et en favorisant l’éducation à l’environnement. Les espaces sont conçus pour préserver la faune et la flore locales.

Les Simples de Cohan est donc un lieu à la fois pédagogique et écologique, idéal pour les amateurs de jardinage, les professionnels de l’agriculture durable, et les familles souhaitant découvrir la biodiversité et les techniques de permaculture.

Visite contée gratuite

À partir de 4 ans .

Cohan, 56220 Peillac Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 6 67 75 94 84

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L’événement RDV des savoir-faire en Pays de Redon| Visite contée chez Les Simples de Cohan Peillac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PAYS DE REDON