RDV du Printemps Visite de la production de pâtes Séquoia

L’épine Val-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !

L’équipe de Séquoia vous invitent à découvrir ou redécouvrir leur production de céréales qu’ils transforment à la ferme en pâtes et farines artisanales. Vous en apprendrez davantage sur leurs terrains cultivés en agriculture raisonnée et semi- direct et vous pourrez suivre les étapes de transformation, de la fabrication jusqu’à l’emballage.

Informations pratiques

* Durée 1h30 à 2h

* Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début de la visite

* Places limitées à 15 personnes.

* Animaux interdits

* Gratuit

* Boutique de produits locaux

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .

L’épine Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

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Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!

L’événement RDV du Printemps Visite de la production de pâtes Séquoia Val-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT53