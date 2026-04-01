RDV du Printemps Visite de la production de pâtes Séquoia Val-du-Maine
RDV du Printemps Visite de la production de pâtes Séquoia Val-du-Maine lundi 20 avril 2026.
RDV du Printemps Visite de la production de pâtes Séquoia
L’épine Val-du-Maine Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !
L’équipe de Séquoia vous invitent à découvrir ou redécouvrir leur production de céréales qu’ils transforment à la ferme en pâtes et farines artisanales. Vous en apprendrez davantage sur leurs terrains cultivés en agriculture raisonnée et semi- direct et vous pourrez suivre les étapes de transformation, de la fabrication jusqu’à l’emballage.
Informations pratiques
* Durée 1h30 à 2h
* Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début de la visite
* Places limitées à 15 personnes.
* Animaux interdits
* Gratuit
* Boutique de produits locaux
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .
L’épine Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
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Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!
L’événement RDV du Printemps Visite de la production de pâtes Séquoia Val-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT53