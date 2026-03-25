RDV du Printemps Visite d’une unité de méthanisation SA Méthamaine Meslay-du-Maine

RDV du Printemps Visite d’une unité de méthanisation

SA Méthamaine La Chalopinière Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez !

Découvrez comment 13 exploitations agricoles locales valorisent le fumier de cheval pour produire une énergie renouvelable injectée directement dans le réseau de Meslay du Maine. Méthamaine est un projet collectif innovant pour le territoire en matière d’économie circulaire.

Un membre de l’équipe vous présentera, de manière simple et concrète, les principales étapes du fonctionnement du site et les enjeux de cette production de biométhane. La visite se terminera par un moment d’échange convivial autour d’un café.

Informations pratiques

* Durée 2h

* Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début de la visite

* Stationnement possible au Pôle intercommunal (10 min de marche)

* Places limitées à 50 personnes.

* Prévoir vêtements adaptés à la météo

* Gratuit

* Boutique de produits locaux

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 02 43 64 37 44 ou o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .

SA Méthamaine La Chalopinière Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

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English :

Les rendez-vous du Printemps du Pays de Meslay-Grez!

L’événement RDV du Printemps Visite d’une unité de méthanisation Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT53