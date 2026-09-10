RDV numérique : Coup de Pouce, Bibliothèque Antipode, Rennes

Informations pratiques

RDV numérique : Coup de Pouce Mercredi 18 novembre, 11h00 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T11:00:00+01:00 – 2026-11-18T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T11:00:00+01:00 – 2026-11-18T12:00:00+01:00

Besoin d’un coup de pouce avec vos outils et vos démarches numériques ? Nous pouvons vous aider à débloquer la situation. N’hésitez pas à solliciter les médiateurs numériques.

Tout public.

Les médiateurs numériques sont également présents tous les mercredis et vendredis de 14h30 à 15h30 : Prenez rendez-vous !

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr

Aide informatique et initiation au numérique numérique

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