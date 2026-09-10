RDV4C Maquettes & Gunpla, Petit salon du café, Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Petit salon du café · Rennes
Informations pratiques
RDV4C Maquettes & Gunpla 19 septembre 2026 – 19 juin 2027, certains samedis Petit salon du café Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2027-06-19T14:30:00+02:00 – 2027-06-19T18:00:00+02:00
Venez nous retrouver autour de l’univers du Gunpla et du modélisme, transmettre vos astuces et développer votre imaginaire. Passionnés et curieux bienvenus !
Quand ? Les 3èmes samedis du mois à 14h30
Où ? Petit Salon du Café des Champs Libres
Petit salon du café Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Venez nous retrouver autour de l’univers du Gunpla et du modélisme, transmettre vos astuces et développer votre imaginaire. Passionnés et curieux bienvenus !
Quand ? Les 3èmes same rdv4c
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