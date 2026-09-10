RDV4C Pause lecture(s), Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage, Rennes

Informations pratiques

RDV4C Pause lecture(s) 15 septembre 2026 – 15 juin 2027, certains mardis Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T12:15:00+02:00 – 2026-09-15T14:00:00+02:00

Fin : 2027-06-15T12:15:00+02:00 – 2027-06-15T14:00:00+02:00

Venez nous retrouvez pour échanger sur vos lectures et partager vos découvertes littéraires. Petits ou grands lecteurs, l’important c’est d’être curieux !

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Quand ? Les 3èmes mardis du mois à 12h15

​Où ? ​Les Champs Libres, Bibliothèque, 4e étage

Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

Venez nous retrouvez pour échanger sur vos lectures et partager vos découvertes littéraires. Petits ou grands lecteurs, l’important c’est d’être curieux !

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Quand ? Les 3èmes ma rdv4c