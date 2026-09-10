Re-Création Bracelets gaulois, Musée du Verre d’Argonne, Les Islettes

Informations pratiques

Re-Création Bracelets gaulois 19 et 20 septembre Musée du Verre d’Argonne Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Re-créer les bracelets gaulois, un défi technique bien relevé !

Saviez-vous que nos ancêtres celtes, les Gaulois, étaient amateurs de bijoux en verre et particulièrement de bracelets ? Et qu’ils savaient les fabriquer, bien avant que les Romains n’installent leur ateliers en Gaule ?

Comment y arrive-t-on? : la démonstration par le verrier Joël Clesse, commentée par l’archéologue Joëlle Rolland, qui aura lieu dans l’appentis du Musée vous donnera la réponse !

Les 19 et 20 septembre, cette animation exceptionnelle est proposée aux visiteurs du Musée, en lien étroit avec l’exposition en cours « Re-créer, Archéologues et Verriers », à découvrir également à cette occasion.

Musée du Verre d’Argonne 64 Rue Jules Bancelin, 55120 Les Islettes Les Islettes 55120 Meuse Grand Est 06 52 96 21 66 https://verre-argonne.org/circuit-vitrail-en-argonne/ Les verreries en Argonne, c’est une histoire de plus de 18 siècles et de productions variées : gobeleterie, vitres, bocaux, millions de bouteilles et flacons, cloches maraîchères… Et de belles réussites : mise au point de la bouteille champenoise, diffusion des productions jusqu’en Amérique au XVIIIᵉ siècle, ou encore le bocal L’Idéale au XXᵉ siècle.

Ce lieu d’exposition, créé en 2009, n’aurait pas vu le jour sans la curiosité, la constance et l’érudition de François Jannin, archéologue et historien argonnais, autodidacte et passionné. Il souhaitait partager largement ses découvertes, ses travaux, et qu’une structure locale y soit consacrée. La municipalité des Islettes l’a permis, grâce à la mise à disposition et à la rénovation des locaux de l’ancienne mairie.

Les expositions sont conçues et réalisées par les Amis du Verre d’Argonne, avec le soutien de spécialistes et d’experts venus d’horizons multiples, ainsi que d’un comité scientifique. Les bénévoles assurent votre accueil et le commentaire de l’exposition. Celle-ci est renouvelée en profondeur chaque année pour éclairer différentes facettes de cette histoire, faire découvrir les hommes, les techniques et les productions. Les thématiques annuelles enrichissent le contenu et mettent en valeur les découvertes nouvelles.

Les animations verrières estivales permettent de rencontrer les artistes et artisans d’art, héritiers des savoir-faire ancestraux. Stationnement libre devant l’exposition – Place handicapés près de l’entrée – Grand parking à proximité

Re-créer les bracelets gaulois, un défi technique bien relevé !

©Joëlle Rolland