Ré-imaginons le château de Belvès : bibliothèque intra muros !, Château de Belvès, Pays-de-Belvès

Informations pratiques

Ré-imaginons le château de Belvès : bibliothèque intra muros ! Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Château de Belvès Dordogne

Bibliothèque intra muros (conte et collation offerts) : 3€ la demi-journée (10h-12h30 ou 14h30-17h), gratuit pour les 0-5 ans, nombre de places limité. Formule visite guidée + bibliothèque intra muros : 13 ans et plus 8€ / 6-12 ans 5€ / 0-5 ans gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le concept de “réimagination” fait partie des axes majeurs arrêtés pour l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine. Se réinventer sans a priori, résister aux courants dominants et aux approches conventionnelles, faire vivre, revivre ou raviver un site pour le faire (re)découvrir, et contribuer à la poursuite de sa traversée des siècles.

Dans ce contexte, il apparaît salutaire de mettre en œuvre de nouvelles façons de vivre le Patrimoine, de le dynamiser au travers d’approches croisées, mais sans concessions faites à l’approximation. Car le premier péril qui guette un monument c’est l’oubli ou pire, le galvaudage. Dans un monde en pleine indigestion de vraies fausses informations, raconter ou conter l’Histoire, ce n’est pas affabuler. C’est témoigner, passer, transmettre.

Le château de Belvès est un petit site, confidentiel, habité une partie de l’année par ses propriétaires. Mais il constitue un grand témoignage de son époque, et à ce titre il doit être raconté. Et pourquoi pas, joué.

Dans cette idée de « réimaginer » avec plaisir et rigueur, nous avons souhaité mettre en avant la matière littéraire qui s’est attachée et s’attache encore à s’approprier l’Histoire, et à la raconter entre respect du passé et onirisme. Nous tissons pour l’occasion un partenariat avec la bibliothèque municipale de Belvès pour une opération “hors les murs”, ou plutôt “dans les murs” du château. Le samedi 19 septembre, nous ouvrons nos portes aux lectrices et lecteurs de tous âges qui pourront s’installer confortablement dans la grande salle ou dans le jardin pour y découvrir une sélection d’ouvrages et de jeux historiques, et y écouter un conte.

Le dimanche 20 septembre, nous faisons intervenir l’association La Sergeothèque pour un programme associant visite guidée et jeu de rôle historique ancré dans l’histoire du château. Jeune structure implantée localement, La Sergeothèque se consacre à la valorisation des mondes imaginaires, notamment au travers de l’animation de jeux de rôle sur table. Des dés à faces multiples, un crayon et beaucoup d’imagination : voilà qui suffit pour s’embarquer dans des aventures extraordinaires. Extraordinaires mais réalistes : composée d’un bon nombre d’historiens, d’archéologues ou de guides-conférenciers, l’association se propose, pour l’occasion, de tailler sur mesure une partie fondée sur l’histoire du château de Belvès.

Château de Belvès 45 rue Jacques Manchotte, 24170 Belvès Pays-de-Belvès 24170 Belvès Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 35 29 13 71 http://www.chateaudebelves.fr Le château de Belvès est situé le long de l’enceinte de la ville médiévale. Lié aux remparts et à la rue, il s’insère dans un contexte urbain précis. Les peintures murales, miraculeusement conservées et mises au jour dans les pièces de l’édifice, révèlent les centres d’intérêt des propriétaires au lendemain de la Guerre de Cent Ans et au début de la Renaissance française. Une scène historique dévoile une rencontre entre des acteurs politiques, sous la forme d’une procession codifiée, dans laquelle les femmes ont leur place. Tandis que le deuxième cycle célèbre la littérature courtoise avec un thème chevaleresque à la mode : les Neuf Preux défilent à cheval, armés, accompagnés de leurs armoiries, sur des montures admirablement parées. Une véritable procession telle que celles des entrées triomphales où ces mêmes héros étaient incarnés par des acteurs.

Le concept de “**réimagination**” fait partie des axes majeurs arrêtés pour l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine. Se réinventer sans a priori, résister aux courants dominants et aux …

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