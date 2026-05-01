Lacapelle-Biron

Reading Party Un jour sans femme

Librairie Mari’Bouts Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Venez passer une heure à lire le nouveau roman de Laëtitia Colombani en sirotant et grignotant des mets aux notes islandaises et partagez vos premières impressions ! .

Librairie Mari’Bouts Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 01 69 82

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English : Reading Party Un jour sans femme

L’événement Reading Party Un jour sans femme Lacapelle-Biron a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Lot et Garonne