Réalisation d’un macérat La Fontaine aux Herbes Clarbec

Clarbec

Réalisation d’un macérat

La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Apprenez à fabriquer vos huiles de soin en laissant infuser des plantes médicinales dans une huile végétale pour extraire naturellement leurs bienfaits.

Apprenez à fabriquer votre propre huile de soin naturelle en laissant infuser des plantes dans une huile végétale.

Cette technique simple permet d’extraire les bienfaits des plantes, afin de créer des remèdes maison doux et efficaces pour la peau.

Durée 3 heures .

La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec 14130 Calvados Normandie +33 7 67 22 59 15

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English : Réalisation d’un macérat

Learn how to make your own skincare oils by infusing medicinal plants in vegetable oil to extract their benefits naturally.

L’événement Réalisation d’un macérat Clarbec a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme