Réalité Virtuelle Bretagne Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Réalité Virtuelle Bretagne

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

La Micro-Folie Guéret dispose d’un espace de Réalité Virtuelle qui vous propose une sélection de courts contenus immersifs à 360°.

Une expérience unique qui permet de s’évader ou de vivre une expérimentation en immersion totale.

Équipé d’un casque, partez sur le GR 34 et longez une partie de la côte bretonne, puis embarquez pour une découverte virtuelle de la Bretagne, baptême de surf compris. Durée environ 8 min. À partir de 13 ans.

Réservation conseillée .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

