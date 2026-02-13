Réalité Virtuelle, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Réalité Virtuelle Dimanche 19 avril, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, créneau d’une heure réservable via le lien de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T14:30:00+02:00 – 2026-04-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T17:30:00+02:00 – 2026-04-19T18:30:00+02:00

Vivez une expérience unique avec la réalité virtuelle

Muni d’un casque et deux manettes, plongez dans un monde virtuel et immersif. La réalité virtuelle reproduit artificiellement une expérience sensorielle qui inclut la vue, le toucher et l’ouïe, de quoi devenir un joueur voire un acteur augmenté ! Devenez l’apprenti de Dark Vador et aidez-le à conquérir la galaxie dans Vader Immortal ou exercez-vous en composant de la musique avec Beat Saber, un jeu plein de rythmes.

ARTE, membre fondateur des Micro-Folies, met par ailleurs à disposition une sélection gratuite de contenus numériques. Vous pourrez découvrir notamment deux films d’animation en VR : Gloomy Eyes de Fernando Maldonado et Jorge Tereso, (2021) qui nous plonge dans un monde mystérieux où la nuit est devenue éternelle, et BattleScar d’Atlas (2021) : un récit initiatique qui explore la question de l’identité et rend hommage à la scène punk new-yorkaise.

Réalité Virtuelle (Oculus Quest 1 et 2)

À partir de 12 ans/Adultes. Uniquement sur rendez-vous via le lien de réservation (créneau d’une heure, un week-end par mois)

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

© TDC