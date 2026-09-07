Réalité Virtuelle Navalia II, Atelier des Découvertes, Port-Vendres

Informations pratiques

Réalité Virtuelle Navalia II 19 et 20 septembre Atelier des Découvertes Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Cette application en réalité virtuelle vous invite à découvrir les techniques de construction navale et la navigation à bord d’un navire marchand de l’Antiquité.

Attention aux bonds spatio-temporels !

Atelier des Découvertes Site de Paulilles, 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 95 23 40 http://www.cd66.fr Le site de Paulilles est considéré comme un des plus beau joyaux de la côte catalane. Ce lieu paisible invite à se détendre, se ressourcer, se promener entre la mer et les vignes. Transport en commun. Parking gratuit. Stationnement PMR. Sentier du littoral.

Cette application en réalité virtuelle fait découvrir la construction navale et la navigation à bord d’un bateau marchand de l’antiquité. Attention aux bonds spatio-temporels !

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