UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chambésy

Réaménagements écologiques des cimetières et nouvelles pratiques funéraires, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

jeudi 3 septembre 2026 · Jardin Botanique de Genève · Chambésy

Réaménagements écologiques des cimetières et nouvelles pratiques funéraires, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Lieu
Jardin Botanique de Genève
Adresse
Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy
Ville
1202 Chambésy
Tarif
Gratuit

Réaménagements écologiques des cimetières et nouvelles pratiques funéraires Jeudi 3 septembre, 18h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T18:00:00+02:00 – 2026-09-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-03T18:00:00+02:00 – 2026-09-03T20:00:00+02:00

Les pratiques funéraires se diversifient et se transforment, suivant désormais des tendances écologiques favorisant la simplicité et un certain idéal de « retour à la nature ». Dans cette perspective, les cimetières et autres espaces funéraires s’adaptent voire innovent pour répondre à ces attentes ou les devancer.

Dans le cadre de l’exposition Raconter la mort – Telling death, cette table ronde aborde ces changements à partir d’initiatives développées en Suisse et en France, et en lien avec une recherche interdisciplinaire financée par le programme national de recherche « Culture du bâti ».

Intervenantes/intervenants:

Amanda Clot, Responsable du service Affaires funéraires de la Ville de Niort (France)
Natacha Guillaumont, Professeure, Institut Terre-Nature-Paysage, Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA | HES-SO)
Anne Humbert-Droz, Cheffe de service, Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire, Département de la cohésion sociale et de la solidarité, Genève
Vincent Varlet, Professeur, Responsable du Swiss Human Institute of Forensic Taphonomy (SHIFT), Centre universitaire romand de médecine légale, Université de Lausanne.

Modérateur:
Marc-Antoine Berthod, Professeur, Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL | HES-SO)

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://reamenagements-ecologiques-des-cimetieres.eventwise.ch/inscription-9825/fr »}] [{« link »: « https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/expositions/raconter-mort-telling-death »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:
1) Place Albert-Thomas
2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)
3) Chemin de l’Impératrice 1
4) Par les quais de la Rive droite
Une table ronde pour échanger autour des développements écologiques dans les cimetières et les pratiques funéraires.

Virginie Rebetez pour le projet Telling Death

À voir aussi à Chambésy