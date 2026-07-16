Réaménagements écologiques des cimetières et nouvelles pratiques funéraires, Jardin Botanique de Genève, Chambésy
jeudi 3 septembre 2026 · Jardin Botanique de Genève · Chambésy
Informations pratiques
Réaménagements écologiques des cimetières et nouvelles pratiques funéraires Jeudi 3 septembre, 18h00 Jardin Botanique de Genève
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T18:00:00+02:00 – 2026-09-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-03T18:00:00+02:00 – 2026-09-03T20:00:00+02:00
Les pratiques funéraires se diversifient et se transforment, suivant désormais des tendances écologiques favorisant la simplicité et un certain idéal de « retour à la nature ». Dans cette perspective, les cimetières et autres espaces funéraires s’adaptent voire innovent pour répondre à ces attentes ou les devancer.
Dans le cadre de l’exposition Raconter la mort – Telling death, cette table ronde aborde ces changements à partir d’initiatives développées en Suisse et en France, et en lien avec une recherche interdisciplinaire financée par le programme national de recherche « Culture du bâti ».
Intervenantes/intervenants:
• Amanda Clot, Responsable du service Affaires funéraires de la Ville de Niort (France)
• Natacha Guillaumont, Professeure, Institut Terre-Nature-Paysage, Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA | HES-SO)
• Anne Humbert-Droz, Cheffe de service, Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire, Département de la cohésion sociale et de la solidarité, Genève
• Vincent Varlet, Professeur, Responsable du Swiss Human Institute of Forensic Taphonomy (SHIFT), Centre universitaire romand de médecine légale, Université de Lausanne.
Modérateur:
Marc-Antoine Berthod, Professeur, Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL | HES-SO)
Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://reamenagements-ecologiques-des-cimetieres.eventwise.ch/inscription-9825/fr »}] [{« link »: « https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/expositions/raconter-mort-telling-death »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:
1) Place Albert-Thomas
2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)
3) Chemin de l’Impératrice 1
4) Par les quais de la Rive droite
Une table ronde pour échanger autour des développements écologiques dans les cimetières et les pratiques funéraires.
Virginie Rebetez pour le projet Telling Death
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