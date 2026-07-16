Réaménagements écologiques des cimetières et nouvelles pratiques funéraires, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Informations pratiques

Réaménagements écologiques des cimetières et nouvelles pratiques funéraires Jeudi 3 septembre, 18h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T18:00:00+02:00 – 2026-09-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-03T18:00:00+02:00 – 2026-09-03T20:00:00+02:00

Les pratiques funéraires se diversifient et se transforment, suivant désormais des tendances écologiques favorisant la simplicité et un certain idéal de « retour à la nature ». Dans cette perspective, les cimetières et autres espaces funéraires s’adaptent voire innovent pour répondre à ces attentes ou les devancer.

Dans le cadre de l’exposition Raconter la mort – Telling death, cette table ronde aborde ces changements à partir d’initiatives développées en Suisse et en France, et en lien avec une recherche interdisciplinaire financée par le programme national de recherche « Culture du bâti ».

Intervenantes/intervenants:

• Amanda Clot, Responsable du service Affaires funéraires de la Ville de Niort (France)

• Natacha Guillaumont, Professeure, Institut Terre-Nature-Paysage, Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA | HES-SO)

• Anne Humbert-Droz, Cheffe de service, Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire, Département de la cohésion sociale et de la solidarité, Genève

• Vincent Varlet, Professeur, Responsable du Swiss Human Institute of Forensic Taphonomy (SHIFT), Centre universitaire romand de médecine légale, Université de Lausanne.

Modérateur:

Marc-Antoine Berthod, Professeur, Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL | HES-SO)

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://reamenagements-ecologiques-des-cimetieres.eventwise.ch/inscription-9825/fr »}] [{« link »: « https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/expositions/raconter-mort-telling-death »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Une table ronde pour échanger autour des développements écologiques dans les cimetières et les pratiques funéraires.

Virginie Rebetez pour le projet Telling Death