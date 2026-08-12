Informations pratiques

Rebonds Théâtre National de Bretagne Rennes Mercredi 3 février 2027, 19h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation à partir du 20/01/2027

En rebond au spectacle « The Sea is history » de Betty Tchomanga. Avec Karim Ghorbal, maître de conférences en histoire moderne, docteur en histoire moderne, diplômé en philosophie et en anthropologie.

Cette saison, 2 enseignant·es chercheur·ses de Rennes 2 sont invité·es à rebondir, chacun·e à leur manière, sur un spectacle de la saison. À partir de leur champ d’étude, ils et elles explorent les thématiques soulevées par la création et proposent un éclairage inédit, ouvrant un espace de circulation entre la scène et la recherche en sciences humaines et sociales.

En rebond au spectacle « The Sea is history » de Betty Tchomanga. Avec Karim Ghorbal, maître de conférences en histoire moderne, docteur en histoire moderne, diplômé en philosophie et en anthropologie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-03T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-03T19:50:00.000+01:00

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https://www.t-n-b.fr/programmation/rebonds-the-sea-is-history

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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