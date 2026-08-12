Informations pratiques

Rebonds Théâtre National de Bretagne Rennes Mercredi 2 juin 2027, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation à partir du 19/05/2027

En rebond au spectacle « Feijoada » de Calixto Neto. Avec David Bernard, maître de conférences en psychopathologie, psychanalyste.

Cette saison, 2 enseignant·es chercheur·ses de Rennes 2 sont invité·es à rebondir, chacun·e à leur manière, sur un spectacle de la saison. À partir de leur champ d’étude, ils et elles explorent les thématiques soulevées par la création et proposent un éclairage inédit, ouvrant un espace de circulation entre la scène et la recherche en sciences humaines et sociales.

En rebond au spectacle « Feijoada » de Calixto Neto. Avec David Bernard, maître de conférences en psychopathologie, psychanalyste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-06-02T18:00:00.000+02:00

Fin : 2027-06-02T18:50:00.000+02:00

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https://www.t-n-b.fr/programmation/rebonds-feijoada

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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