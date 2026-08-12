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Rebonds Théâtre National de Bretagne Rennes

mercredi 2 juin 2027 · Théâtre National de Bretagne · Rennes

Rebonds Théâtre National de Bretagne Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 juin 2027
Fin
mercredi 2 juin 2027
Lieu
Théâtre National de Bretagne
Adresse
1, rue saint-hélier
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Rebonds Théâtre National de Bretagne Rennes Mercredi 2 juin 2027, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation à partir du 19/05/2027

En rebond au spectacle « Feijoada » de Calixto Neto. Avec David Bernard, maître de conférences en psychopathologie, psychanalyste.

Cette saison, 2 enseignant·es chercheur·ses de Rennes 2 sont invité·es à rebondir, chacun·e à leur manière, sur un spectacle de la saison. À partir de leur champ d’étude, ils et elles explorent les thématiques soulevées par la création et proposent un éclairage inédit, ouvrant un espace de circulation entre la scène et la recherche en sciences humaines et sociales.

En rebond au spectacle « Feijoada » de Calixto Neto. Avec David Bernard, maître de conférences en psychopathologie, psychanalyste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-06-02T18:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-02T18:50:00.000+02:00

1
 https://www.t-n-b.fr/programmation/rebonds-feijoada

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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