Récit Théâtral Humour Ma Distinction Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Récit Théâtral Humour Ma Distinction

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04 21:45:00

Date(s) :

2026-12-04

Fils d’ouvrier, Lilian Derruau alias Wally livre le récit sans compromis de sa jeunesse au sein d’un milieu ouvrier rural. Une histoire intime qui nous emporte dans un tourbillon de rires et d’émotions !

Dans les années 70, il grandit à Viviez, cité ouvrière du bassin industriel de Decazeville. L’usine de fabrication de zinc, dans laquelle travaille son père, rythme la vie sociale des familles qui en dépendent. l’avenir semble tout tracé…

Dans ce récit, il relie son vécu de gosse de prolo aux idées du sociologue Pierre BOURDIEU.

Ne se contentant pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il dépeint cette France ouvrière des années 70, dans un texte où truculence et autodérision vont de pair. Il pose un regard sincère sur ce passé, à travers des anecdotes tendres et piquantes.

Longtemps chanteur, plein d’humour, sous le nom de Wally, on le retrouve ici dans un tout autre registre plus personnel le récit socio-logique, mais à sa manière, celle qui suscite le rire avec une pointe de poésie et un paquet d’émotions.

La mise en scène de Jérôme Rouger, sobre et épurée, laisse place à la poésie du texte et à la malice du propos. Lilian nous offre une leçon de vie, pleine d’humanité, qui invite à réfléchir sur la condition ouvrière.

La presse en parle/// Toujours touchant, Wally nous raconte. Se raconte avec humour et autodérision. Avec tendresse. Avec pudeur. Toujours un sourire au coin de l’œil L’humanité.

Tout public à partir de 14 ans

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

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L’événement Récit Théâtral Humour Ma Distinction Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44