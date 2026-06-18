Les Chicos de Lobelias Les Calèches Briéronnes Saint-Lyphard vendredi 31 juillet 2026.

Saint-Lyphard

Les Chicos de Lobelias

Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez partager un moment unique avec Les Chicos de Lobelias lors d’un apéro-concert chaleureux ! Ce groupe de musique folk rock festif vous embarquera dans son univers à travers des compositions françaises originales et des reprises entièrement revisitées.

Pour agrémenter cette soirée de partage, vous retrouverez sur place de quoi vous restaurer avec de bonnes planches apéro et des boissons. Une formule parfaite pour allier convivialité et musique festive ! .

Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 32 02 caleches.brieronnes@wanadoo.fr

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L’événement Les Chicos de Lobelias Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44