Récital chez l’habitant Le bourg La Chabanne
jeudi 16 juillet 2026 · Le bourg · La Chabanne
Informations pratiques
La Chabanne
Récital chez l’habitant
Le bourg Auberge les Campanules La Chabanne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Récital surprise avec Marie & Daniel, dans le cadre du Festival de Musique des Monts de la Madeleine.
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Le bourg Auberge les Campanules La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 43 96 maria.de-wys@orange.fr
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English :
Surprise recital with Marie & Daniel, as part of the Monts de la Madeleine Music Festival.
L’événement Récital chez l’habitant La Chabanne a été mis à jour le 2026-06-27 par Vichy Destinations
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