Méasnes

Récital d’accordéon classique

Eglise Méasnes Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Récital d’accordéon classique

Dimanche 2 Août

1. Antonio Vivaldi, Les Quatre Saisons, L’Hiver (mvt. I)

2. Alessandro Marcello, Concerto pour hautbois en ré mineur, Adagio (arr. J.-S. Bach)

3. Georges Bizet, Carmen, Prélude

4. Gabriel Fauré, Requiem, Agnus Dei et Kyrie

5. Volodymyr Zubitsky, Omaggio ad Astor Piazzolla

6. Jean-Sébastien Bach, Passion selon saint Matthieu, Chœur d’introduction ( Kommt, ihr Töchter,

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7. Piotr Ilitch Tchaïkovski , Casse-Noisette, Ouverture miniature , Marche et Danse russe

(Trépak)

8. Jean-Sébastien Bach, Prélude et Fugue pour orgue, BWV 537

–> Mairie de Méasnes .

Eglise Méasnes 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 80 16 97 anatole.cimbault@gmail.com

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English : Récital d’accordéon classique

L’événement Récital d’accordéon classique Méasnes a été mis à jour le 2026-06-09 par Portes de la Creuse en Marche