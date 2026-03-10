Récital de flûtes

Eglise Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25 19:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-23

18h30 Laissez-vous emporter par un concert exceptionnel où Guy Angelloz et ses flûtes vous feront découvrir des œuvres sacrées et célèbres de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorák, Mozart, Fauré…Tout public. Durée 1h. Participation libre.

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Eglise Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

6:30pm: Let yourself be swept away by an exceptional concert featuring Guy Angelloz and his flutes, with sacred and famous works by Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorák, Mozart, Fauré… All audiences. Duration: 1 hr. Free admission.

L’événement Récital de flûtes Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-03-10 par Haut Pays du Velay Tourisme