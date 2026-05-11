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Récital de guitare classique Chemin de la chapelle Châtillon-Saint-Jean

Récital de guitare classique Chemin de la chapelle Châtillon-Saint-Jean dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Chemin de la chapelle

Adresse : Chapelle des Gillons

Ville : 26750 Châtillon-Saint-Jean

Département : Drôme

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Châtillon-Saint-Jean

Récital de guitare classique

Chemin de la chapelle Chapelle des Gillons Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Concert de Léon Dorelon avec un programme varié d’oeuvres baroques à contemporaines en passant par Sor, Villa-Lobos….
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Chemin de la chapelle Chapelle des Gillons Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 43 02  quatuor.gourmand@gmail.com

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English :

Concert by Léon Dorelon with a varied program of Baroque and contemporary works, including Sor, Villa-Lobos….

L’événement Récital de guitare classique Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme

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