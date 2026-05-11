Récital de guitare classique Chemin de la chapelle Châtillon-Saint-Jean
Récital de guitare classique Chemin de la chapelle Châtillon-Saint-Jean dimanche 28 juin 2026.
Châtillon-Saint-Jean
Récital de guitare classique
Chemin de la chapelle Chapelle des Gillons Châtillon-Saint-Jean Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Concert de Léon Dorelon avec un programme varié d’oeuvres baroques à contemporaines en passant par Sor, Villa-Lobos….
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Chemin de la chapelle Chapelle des Gillons Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 43 02 quatuor.gourmand@gmail.com
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English :
Concert by Léon Dorelon with a varied program of Baroque and contemporary works, including Sor, Villa-Lobos….
L’événement Récital de guitare classique Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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