Récital de guitare Metta Villa Salies-de-Béarn
Récital de guitare Metta Villa Salies-de-Béarn mercredi 20 mai 2026.
Salies-de-Béarn
Récital de guitare
Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Gwenael Lafitte nous offre un récital de guitare musique contemplative et méditative se mêlant aux chants des oiseaux du parc de la Metta Villa. A écouter allongé, les yeux fermés pour une expérience immersive hors du commun… .
Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 23 81 contact@mettavilla.fr
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English : Récital de guitare
L’événement Récital de guitare Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Béarn des Gaves
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