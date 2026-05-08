Récital de guitare Metta Villa Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Récital de guitare

Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Gwenael Lafitte nous offre un récital de guitare musique contemplative et méditative se mêlant aux chants des oiseaux du parc de la Metta Villa. A écouter allongé, les yeux fermés pour une expérience immersive hors du commun… .

Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 23 81 contact@mettavilla.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récital de guitare

L’événement Récital de guitare Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Béarn des Gaves