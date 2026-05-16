Récital de Peinture , Naissance d’un tableau Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte La Celle-Saint-Cyr

La Celle-Saint-Cyr

Récital de Peinture , Naissance d’un tableau

Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte 14 Rue de l’Église La Celle-Saint-Cyr Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Naissance d’un tableau

Marie-Hélène Pauvert pianiste Véronique Fanti peintre

En l’Église St Cyr et Ste Julitte de la Celle-St-Cyr

Marie-Hélène Pauvert, pianiste et Véronique Fanti, peintre produisent depuis 10 ans Récital de Peinture

Pour fêter ces 10 années les deux artistes ont souhaité présenter un programme en l’Église St Cyr et Ste Julitte de leur village, samedi 6 juin à 20h.

Elle vous proposerons un programme baroque interprété par la pianiste Mare-Héne Pauvert et une création en directe sur toile par la peintre Véronique Fanti.

Tout au long de ce récital Véronique Fanti inspiré par la musique va réaliser un tableau. .

Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte 14 Rue de l’Église La Celle-Saint-Cyr 89116 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@la-rue-des-artistes.fr

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English : Récital de Peinture , Naissance d’un tableau

L’événement Récital de Peinture , Naissance d’un tableau La Celle-Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-05-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)