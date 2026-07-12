Récital de piano: Roger Murano Place Royale Lescar
vendredi 29 janvier 2027 · Place Royale · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Récital de piano: Roger Murano
Place Royale Cathédrale Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29 20:30:00
fin : 2027-01-29
Date(s) :
2027-01-29
Né à Lyon en 1959, Roger Murano s’est formé au Conservatoire de Paris. Il devient l’un des plus
grands interprètes d’Olivier Messiaen, dont il enregistre l’intégrale de l’œuvre pour piano.
Lauréat des concours Liszt de Parme et Tchaïkovski de Moscou, Roger il est reconnu pour sa virtuosité, sa rigueur et sa sensibilité musicale. Il s’est produit dans les plus grandes salles du monde et après plusieurs années consacrées à la musique contemporaine, il revient au
répertoire romantique, notamment avec les œuvres de Franz Liszt, dont il a enregistré
l’intégralité des Années de pèlerinage en 2024.
– Programme: Debussy, Messiaen, Liszt (années de pèlerinage)
– L’instant Café vous propose de vous restaurer ou de vous désaltérer
avant et à l’issue de la représentation, salle Mika, office de tourisme.
(repas sur réservation uniquement, 06 80 60 09 00) – .
Place Royale Cathédrale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Récital de piano: Roger Murano
L’événement Récital de piano: Roger Murano Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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