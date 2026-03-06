Kintzheim

Récital d’orgue Théo Wiedenhoff

33 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Voyage musical entre formes anciennes et évolution des langages autour d’oeuvres de Mendelssohn, Franck, Vierne, Alain et Duruflé

Pour clore la saison 2025/2026, le conseil de fabrique et la commune de Kintzheim ont le plaisir d’accueillir Théo Wiedenhoff pour un récital aux claviers de l’orgue Rinckenbach-Aubertin. Originaire de Kintzheim et étudiant au conservatoire de Strasbourg, il proposera un voyage musical entre formes anciennes et évolution des langages autour d’oeuvres de Mendelssohn, Franck, Vierne, Alain et Duruflé. 0 .

33 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est orgue.kintzheim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical journey through traditional forms and the %Evolution of musical languages, featuring works by Mendelssohn, Franck, Vierne, Alain, and Durufl%E9

L’événement Récital d’orgue Théo Wiedenhoff Kintzheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme