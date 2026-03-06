Récital d’orgue Théo Wiedenhoff Kintzheim
Récital d’orgue Théo Wiedenhoff Kintzheim dimanche 5 juillet 2026.
Kintzheim
Récital d’orgue Théo Wiedenhoff
33 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Voyage musical entre formes anciennes et évolution des langages autour d’oeuvres de Mendelssohn, Franck, Vierne, Alain et Duruflé
Pour clore la saison 2025/2026, le conseil de fabrique et la commune de Kintzheim ont le plaisir d’accueillir Théo Wiedenhoff pour un récital aux claviers de l’orgue Rinckenbach-Aubertin. Originaire de Kintzheim et étudiant au conservatoire de Strasbourg, il proposera un voyage musical entre formes anciennes et évolution des langages autour d’oeuvres de Mendelssohn, Franck, Vierne, Alain et Duruflé. 0 .
33 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est orgue.kintzheim@gmail.com
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English :
A musical journey through traditional forms and the %Evolution of musical languages, featuring works by Mendelssohn, Franck, Vierne, Alain, and Durufl%E9
L’événement Récital d’orgue Théo Wiedenhoff Kintzheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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