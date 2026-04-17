Wissembourg

Récital d’orgue

Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02 20:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Récital d’orgue par Nicolas Kilhoffer (Paris), au profit de l’association Lueurs d’Espoir. Œuvres de Bach, Buxtehude, Bruhns et improvisation.

Récital d’orgue par Nicolas Kilhoffer (Paris), au profit de l’association Lueurs d’Espoir. Œuvres de Bach, Buxtehude, Bruhns et improvisation. 0 .

Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 00 52 saintjean.wissembourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organ recital by Nicolas Kilhoffer (Paris), in aid of the Lueurs d?Espoir association. Works by Bach, Buxtehude, Bruhns and improvisation.

L’événement Récital d’orgue Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte