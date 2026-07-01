Récital du pianiste Cyril Marie Rue de Saint Chamassy Audrix
vendredi 31 juillet 2026 · Rue de Saint Chamassy · Audrix
Informations pratiques
Audrix
Récital du pianiste Cyril Marie
Rue de Saint Chamassy Eglise d’Audrix Audrix Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
16h. Son nouveau récital, sur le thème de l’enfance, s’intitule A la rencontre de l’Enfant intérieur . Il interprétera les œuvres de Mozart, Debussy, Schumann, Chopin et Rachmaninov. Participation libre
Au cours de l’été, Cyril Marie se produira dans différents lieux sacrés. Son nouveau récital, sur le thème de l’enfance, s’intitule A la rencontre de l’Enfant intérieur .
Il interprétera les œuvres de Mozart, Debussy, Schumann, Chopin et Rachmaninov.
Pour s’adapter aux lieux, Cyril MARIE joue sur un excellent piano électronique Roland avec enceintes colonne Bose.
Participation libre .
Rue de Saint Chamassy Eglise d’Audrix Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 15 01
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English : Récital du pianiste Cyril Marie
4:00 p.m. His new recital, centered on the theme of childhood, is titled “Encountering the Inner Child.” He will perform works by Mozart, Debussy, Schumann, Chopin, and Rachmaninoff. Admission is by donation.
L’événement Récital du pianiste Cyril Marie Audrix a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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