Récital Jeux d’orgue Eglise Sainte-Croix Saint-Malo
Récital Jeux d’orgue Eglise Sainte-Croix Saint-Malo jeudi 14 mai 2026.
Saint-Malo
Récital Jeux d’orgue
Eglise Sainte-Croix 9 Rue Jeanne Jugan Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-05-14 19:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Récital Jeux d’orgue
avec Karol Mossakowski, grand orgue Cavaillé-Coll
Œuvres du répertoire symphonique (Reger, Vierne, Widor) & improvisations
Organiste titulaire de la prestigieuse tribune de Saint-Sulpice à Paris, Karol Mossakowski est un artiste bien connu du public malouin.
Compositeur, interprète, il revient nous enchanter en tant qu’improvisateur !
Le grand orgue Cavaillé-Coll sera son aire de jeux
un parcours atypique nous emmènera à la découverte des sonorités symphoniques de l’instrument avec des improvisations minimalistes mettant en valeur des timbres bien spécifiques.
Des pages du grand répertoire romantique viendront aussi enrichir ce récital qui s’annonce captivant !
Retransmission du jeu de l’organiste sur grand écran. .
Eglise Sainte-Croix 9 Rue Jeanne Jugan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16
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English :
L’événement Récital Jeux d’orgue Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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