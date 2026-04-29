Récital Jeux d’orgue Eglise Sainte-Croix Saint-Malo

Saint-Malo

Récital Jeux d’orgue

Eglise Sainte-Croix 9 Rue Jeanne Jugan Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-05-14 19:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Récital Jeux d’orgue

avec Karol Mossakowski, grand orgue Cavaillé-Coll

Œuvres du répertoire symphonique (Reger, Vierne, Widor) & improvisations

Organiste titulaire de la prestigieuse tribune de Saint-Sulpice à Paris, Karol Mossakowski est un artiste bien connu du public malouin.

Compositeur, interprète, il revient nous enchanter en tant qu’improvisateur !

Le grand orgue Cavaillé-Coll sera son aire de jeux

un parcours atypique nous emmènera à la découverte des sonorités symphoniques de l’instrument avec des improvisations minimalistes mettant en valeur des timbres bien spécifiques.

Des pages du grand répertoire romantique viendront aussi enrichir ce récital qui s’annonce captivant !

Retransmission du jeu de l’organiste sur grand écran. .

Eglise Sainte-Croix 9 Rue Jeanne Jugan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16

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English :

L’événement Récital Jeux d’orgue Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel