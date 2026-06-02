Gacé

Récital L’accordéon visite Paris

Salle Le Tahiti Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 14:30:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Sur scène, dix musiciens présentent un récital de chansons d’hier et d’aujourd’hui qui évoquent la gaîté, l’insouciance et la poésie de Paris.

> Réservation possible mais non obligatoire. .

Salle Le Tahiti Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 13 66 82 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récital L’accordéon visite Paris

L’événement Récital L’accordéon visite Paris Gacé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault