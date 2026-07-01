Récital Piano 4 mains Les dimanches du Rond-Point Chaveignes
dimanche 19 juillet 2026 · Chaveignes
Informations pratiques
Chaveignes
Récital Piano 4 mains Les dimanches du Rond-Point
La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Ilona Gault et Alain Villard, au piano, interprèteront Prélude à l’après-midi d’un Faune (C. Debussy), 3 chorals (J.-S. Bach / G. Kurtág), La Rapsodie espagnole (M. Ravel), 2 Danses Slaves (A. Dvořák), 2 Chorals (J.-S. Bach / G. Kurtág), 5 danses Hongroises (J. Brahms).
Ilona Gault et Alain Villard, au piano, interprèteront Prélude à l’après-midi d’un Faune (C. Debussy), 3 chorals (J.-S. Bach / G. Kurtág), La Rapsodie espagnole (M. Ravel), 2 Danses Slaves (A. Dvořák), 2 Chorals (J.-S. Bach / G. Kurtág), 5 danses Hongroises (J. Brahms).
Le concert sera suivi d’un apéritif partagé avec les musiciens.
Réservation conseillée. 7 .
La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 26 31 contact@salledurondpoint.com
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English :
Ilona Gault and Alain Villard, on piano, will perform: *Prelude to the Afternoon of a Faun* (C. Debussy), 3 chorales (J.-S. Bach / G. Kurtäg), *La Rapsodie espagnole* (M. Ravel), 2 *Slavonic Dances* (A. Dvořák), 2 chorales (J. S. Bach / G. Kurtäg), and 5 *Hungarian Dances* (J. Brahms).
L’événement Récital Piano 4 mains Les dimanches du Rond-Point Chaveignes a été mis à jour le 2026-06-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme