Informations pratiques

Chaveignes

Récital Piano 4 mains Les dimanches du Rond-Point

La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Ilona Gault et Alain Villard, au piano, interprèteront Prélude à l’après-midi d’un Faune (C. Debussy), 3 chorals (J.-S. Bach / G. Kurtág), La Rapsodie espagnole (M. Ravel), 2 Danses Slaves (A. Dvořák), 2 Chorals (J.-S. Bach / G. Kurtág), 5 danses Hongroises (J. Brahms).

Ilona Gault et Alain Villard, au piano, interprèteront Prélude à l’après-midi d’un Faune (C. Debussy), 3 chorals (J.-S. Bach / G. Kurtág), La Rapsodie espagnole (M. Ravel), 2 Danses Slaves (A. Dvořák), 2 Chorals (J.-S. Bach / G. Kurtág), 5 danses Hongroises (J. Brahms).

Le concert sera suivi d’un apéritif partagé avec les musiciens.

Réservation conseillée. 7 .

La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 26 31 contact@salledurondpoint.com

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English :

Ilona Gault and Alain Villard, on piano, will perform: *Prelude to the Afternoon of a Faun* (C. Debussy), 3 chorales (J.-S. Bach / G. Kurtäg), *La Rapsodie espagnole* (M. Ravel), 2 *Slavonic Dances* (A. Dvořák), 2 chorales (J. S. Bach / G. Kurtäg), and 5 *Hungarian Dances* (J. Brahms).

L’événement Récital Piano 4 mains Les dimanches du Rond-Point Chaveignes a été mis à jour le 2026-06-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme