Informations pratiques

Roujan

Récital piano de Sélim Mazari

Château de Cassan Roujan Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Sélim Mazari, un pianiste curieux, passionné et spontané !

Sélim Mazari ouvre en grand les portes du rêve à travers un jeu de piano souverain de maîtrise et de science de l’acoustique . C’est en ces termes que le critique musical Alain Lompech rendait compte des interprétations des Images de Debussy jouées par le jeune pianiste à l’occasion de son récital à la Fondation Vuitton (juin 2018).

Nommé en 2018 dans la catégorie Révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique classique, Sélim MAZARI fait partie des plus remarquables personnalités de la nouvelle génération du piano.

A chacune de ses apparitions, l’intelligence musicale de son jeu est frappante ainsi que l’aplomb de son interprétation. .

Château de Cassan Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 52 45 info@chateau-cassan.com

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L’événement Récital piano de Sélim Mazari Roujan a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 ADT34